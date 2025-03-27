هل يتشابه عمرو سعد مع محمد رمضان في "سيد الناس"؟.. ناقد فني يجيب

علق أحمد سعد الدين، الناقد الفني، على ما يُردده البعض بأن دور عمرو سعد في مسلسل "سيد الناس" يتشابه مع ما قدمه محمد رمضان في مسلسل "جعفر العمدة"، قائلًا: "مخرج العمل هو محمد سامي ولديه توليفة البطل الشعبي تنجح محمد رمضان واشتركوا في أكثر من عمل مثل جعفر العمدة، ومحمد سامي كان متأثرًا في كتابة وإخراج المسلسل بشخصية محمد رمضان، ولكن أداء الممثل مسئولية المخرج".

وأضاف "سعد الدين"، خلال حواره مع الإعلامي وليد بريك، ببرنامج "حوار مصري"، أن المخرج محمد سامي ظلم عمرو سعد لوضعه في مسلسل "سيد الناس"، متابعًا: "أعتقد أن المسلسل كان معمول للفنان محمد رمضان"، كما أن عمرو سعد ظلم نفسه، لأنه يسير في طريق التأثر بالشكل الخارجي بأحمد زكي وفي الأداء قريب من محمد رمضان.

وأوضح أن الفنان محمد رمضان لم يتقمص شخصية أحمد زكي، لأنه ذكي وقام بعمل شخصية لنفسه، متابعًا: "كل اللي عايز يكون ليه بصمة لوحده مينفعش يقلد حد".

وعن مسلسل "إش إش"، قال إن المسلسل قائم على الفنانة مي عمر، متابعا: "إيه الفرق بين الشخصية الرئيسية في إش إش وشخصية نعمة الأفوكاتو، مفيش فرق، الشخصية واحد، ومي عمر لم تقدم النجاح المرجو، وماجد المصري هو المستفيد من المسلسل لأن أدائه تطور بشكل كبير، بعكس مي عمر التي تصنعت الشخصية"، مؤكدًا أن الفنان نور الشريف كان لديه مقولة "أنت لابس جلابية بلدي بس فوق البدلة".