حوش عيسى بطلًا للدورة الرمضانية 2025 في البحيرة.. صور

شهدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، المباراة النهائية للدورة الرمضانية لكرة القدم لتحديد المركزين الأول والثاني بين فريق النخلة البحرية وفريق حوش عيسى على ملعب سيتى كلوب، بحضور الدكتور حازم الديب - نائب محافظ البحيرة، اللواء حسن موافي - السكرتير العام للمحافظة، أسامة داود، السكرتير العام المساعد، والدكتور علاء الجزار، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحيرة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وانتهت المباراة بفوز فريق حوش عيسى بنتيجة 0/4، ليحققوا بذلك البطولة بكل جدارة.

ومن جهة أخرى، تم عصر اليوم إقامة مباراة حاسمة لتحديد المركز الثالث والرابع بين فريقي أبو بكر الصديق والعزيمة على نفس الملعب، وفي هذه المواجهة القوية، تمكن فريق مركز شباب أبو بكر الصديق بوادي النطرون من الفوز بنتيجة 0/1، ليحصل على المركز الثالث بعد منافسة شديدة.

كما شهدت البطولة أيضًا نهائي الشطرنج بين فريقي مركز شباب محلة فرنوى بشبراخيت ومركز شباب إدكو الذى توج بلقب البطولة في هذه اللعبة المميزة.

وفي مباراة أخرى لا تقل حماسة، أقيم نهائي التنس بين فريقي مركزي شباب فزارة وصفط العنب، حيث حقق فريق صفط العنب الفوز، ليتوج بلقب البطولة.

وفي ختام البطولة، قامت الدكتورة جاكلين عازر بتوزيع الجوائز على الفرق الفائزة وقدمت التهنئة لجميع الفرق المشاركة على أدائهم المتميز وروحهم الرياضية العالية.

كما قدمت كأس البطولة للفرق الفائزة، وسط أجواء من الفرح والاحتفالات.

لتعكس البطولة أجواء احتفالية رياضية متميزة، كما أظهرت الفرق المشاركة روح التنافس الشريف والمثابرة، وسط تنظيم رائع وأجواء رياضية حماسية سواء خلال الأدوار التمهيدية او بالنهائيات، مما يعكس تطور الرياضة في المنطقة ويشجع على المزيد من المشاركة في الفعاليات الرياضية المستقبلية.