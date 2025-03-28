رئيس مركز أبو قرقاص: نسعى جاهدين لإنهاء ملفات التصالح على مخالفات البناء

قال هشام الضوي رئيس مدينة أبو قرقاص بالمنيا نسعى جاهدين؛ لإنهاء ملفات التصالح على مخالفات البناء وفقًا لأحكام القانون، مشيرًا إلى إطلاق "حملة طرق الأبواب" بمختلف القري والأحياء؛ لحث المواطنين على استكمال طلبات التصالح الخاصة بهم والاستفادة من التسهيلات والمزايا التي تقدمها الدولة لسرعة تقنين.

وأوضح هشام الضوي رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص، إنه وجه رؤساء الوحدات المحلية القروية ببذل أقصى جهد لإنجاز العمل في هذا الملف، مع المتابعة اليومية للمراكز التكنولوجية واللجان المختصة، لضمان انتظام سير العمل وتذليل العقبات أمام المواطنين.

وشدد على ضرورة مراجعة وتنظيم ملفات التصالح بدقة، والاستجابة الفورية لأي شكاوى تواجه المواطنين، مشيرًا إلى أن هناك تقييمًا دوريًا لمستوى الأداء، ولن يُسمح بالتراخي في تنفيذ الأعمال.

وناشد رئيس المركز، المواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح، سرعة التوجه إلى المركز التكنولوجي، لاستثمار الفرصة التي أتاحتها الدولة، وتجنب الوقوع تحت طائلة القانون وتنفيذ قرارات الإزالة.

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