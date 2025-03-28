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الجمعة 28 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

«مستقبل وطن المنيا» يستكمل فعاليات مسابقة أوائل الطلبة.. صور

جانب من فعاليات مسابقة
جانب من فعاليات مسابقة أوائل الطلبة
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استكمل حزب مستقبل وطن المنيا، فعاليات مسابقة أوائل الطلبة في نسختها الرابعة لعام 2024-2025، لليوم السابع عشر على التوالي، للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، في عدد من مراكز المحافظة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي تنظمها أمانة التعليم والبحث العلمي المركزية.شملت المسابقة مدارس الإدارات التعليمية في مراكز المحافظة.

جاء ذلك تحت إشراف النائب محمد نشأت العمدة أمين المحافظة ووليد عبد القوي أمين التنظيم بالمحافظة وطلال معوض أمين التعليم العالي والبحث العلمي بالمحافظة وحضور العمدة علاء قدري أمين الحزب بديرمواس.

وكانت قد بدأت المسابقة السبت الموافق 8 مارس، على مستوى جميع مدارس المحافظة المختلفة، بالتعاون بين حزب مستقبل وطن ومديرية التربية والتعليم والتعليم الفني.

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النائب محمد نشأت العمدة حزب مستقبل وطن مديرية التربية والتعليم مستقبل وطن المنيا أمانة التعليم والبحث العلمي