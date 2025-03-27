"تعليم القاهرة" والمجلس الأعلى للأمناء يكرمان الفائزين في مسابقة الأم والأب المثالي

كرّمت سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، والدكتور عبد الرؤوف علام، رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين على مستوى الجمهورية والقاهرة، الفائزين في مسابقة "الأم والأب المثالي" على مستوى المديرية للعام الدراسي 2024 / 2025.

خلال كلمتها، أعربت سماح إبراهيم عن فخرها واعتزازها بكل أم مصرية، مؤكدة أن الأم هي مصدر العطاء، وهي من تصنع الأجيال القادرة على تحقيق التقدم، فهي المدرسة الأولى وصاحبة الأثر الأعمق في بناء شخصية الأبناء ونهضة المجتمع.

كما وجهت "مدير المديرية" تحية خاصة للأمهات العاملات بالمديرية والإدارات التعليمية ومدارس القاهرة، تقديرًا لما يبذلنه من جهد متواصل في دعم العملية التعليمية، وحرصهن على التوازن بين العمل والأسرة.

وأشادت بدور كل امرأة عاملة تساهم بإخلاص في أداء مهامها وتربية أبنائها، مؤكدة أن عطاؤهن يُشكل أحد أعمدة المجتمع القوي والمتماسك.

شمل التكريم عدداً من الأمهات والآباء المثاليين، الذين تم منحهم شهادات تقدير ومكافآت مالية، وهم:

عزة محمد سليمان – موجه عام التربية النفسية

نهى حسن كامل – عاملة خدمات

مطاوع علي عبد الحميد – موجه أول مركزي لغة ألمانية

أحمد محمد عبد الحليم – عامل خدمات

عبد الحميد خليفة أحمد – عامل خدمات

في ختام الاحتفالية، تم تقديم باقات من الزهور تعبيرًا عن الشكر والعرفان لكل أم وأب، متمنين لهم دوام الصحة والسعادة، تقديرًا لما يقدمونه من حب وعطاء بلا حدود.