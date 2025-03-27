أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 1021 لعام 2025، والذي يقضي بتعيين أحمد أموي روبين يوسف رئيساً لمصلحة الجمارك بوزارة المالية، وذلك في المستوى الوظيفي الممتاز، لمدة عام. ويعكس هذا التعيين الثقة الكبيرة في قدرات أحمد أموي روبين يوسف في قيادة مصلحة الجمارك وتطوير العمل الجمركي بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للدولة.

الوزير المفوض أحمد أموي هو دبلوماسي مصري بارز شغل منصب رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في سيول، كوريا الجنوبية. في ديسمبر 2019، تمت ترقيته إلى درجة وزير مفوض تجاري.

خلال فترة عمله في كوريا الجنوبية، ساهم في تعزيز العلاقات التجارية بين مصر وكوريا، حيث أعد دراسات تسويقية لزيادة الصادرات المصرية، خاصة في قطاع المنسوجات القطنية. كما دعا الشركات المصرية للمشاركة في المعارض الكورية لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.