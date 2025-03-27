كاتدرائية العذراء مريم في بغداد تُختتم أعمال بنائها بأجواء ربيعية ساحرة

في ليالي ربيع العراق الجميلة، تم الانتهاء من بناء كاتدرائية العذراء مريم والأنبا بولا والأنبا أنطويوس في بغداد، لتكتمل بذلك واحدة من أجمل الصروح الدينية في العاصمة.

تم تشييد الكاتدرائية بأعلى معايير الدقة والجمال، حيث تميزت بتصميم معماري رائع يعكس التراث المسيحي في العراق مع لمسات عصرية مميزة.



تعتبر الكاتدرائية من المعالم الدينية والثقافية البارزة في المنطقة، إذ تجمع بين الطابع الروحي والمظهر المعماري الفريد الذي يلفت الأنظار.

وجرت الاحتفالات بمناسبة الانتهاء من أعمال البناء وسط أجواء ربيعية منعشة، مما أضاف جمالًا خاصًا للمكان وزاد من رونقه