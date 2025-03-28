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الجمعة 28 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تقديرًا لعطائهن.. محافظ كفر الشيخ يكرم الأمهات المثاليات لعام 2025

شمل التكريم 4 أمهات مثاليات

محافظ كفرالشيخ يكرم
محافظ كفرالشيخ يكرم الأمهات المثاليات
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كرّم، اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، أمس الخميس، الأمهات المثاليات لعام 2025، تقديرًا لعطائهن ودورهن البارز في تربية الأجيال، رغم التحديات التي واجهنها.

وشمل التكريم أربع أمهات مثاليات، وهن: سحر حسني منصور، 58 عامًا، التي كرّست حياتها لرعاية أبنائها بعد وفاة زوجها، ونادية علي قطب، 57 عامًا، من ذوي الاحتياجات الخاصة، التي تحملت مسؤولية تربية أبنائها الثلاثة بإصرار وعزيمة، وعزة محمود الزيات، 58 عامًا، التي بذلت جهودًا كبيرة في تربية أبنائها الثلاثة، بالإضافة إلى نبيلة عزت غازي، 56 عامًا، التي قامت بدور الأب والأم معًا بعد وفاة زوجها، وسهرت على تربية أبنائها الأربعة حتى أتموا تعليمهم.

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