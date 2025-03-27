محافظ البحيرة تشارك 300 طفل يتيم احتفالية مميزة وإفطارًا جماعيًا.. صور

شهدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، احتفالية كبرى لعدد 300 طفل من الأطفال الأيتام بمجمع دمنهور الثقافي، ضمن فعاليات مبادرة "قطار الخير" التي تهدف إلى نشر السعادة والبهجة بين الأطفال الأيتام ورسم الابتسامة على وجوههم، وسط أجواء من البهجة والسرور وفي إطار حرصها الدائم على مشاركة جميع الفئات فرحة الشهر الفضيل.

وانطلقت الاحتفالية وسط أجواء مليئة بالبهجة، وتم استقبال الأطفال بفعاليات ترفيهية متنوعة، شملت عروض فرقة "فرافيشو"، ورسومات على الوجه، بالإضافة إلى فقرات الساحر، وألعاب الملاهي، والألعاب الإلكترونية، ومع تواجد ماكينات غزل البنات والفشار، مما أضفى أجواء من السعادة العارمة بين الأطفال ، كما تم تنظيم مجموعة من العروض الرياضية والتفاعلية لتعزيز روح الفرح والتلاحم المجتمعي.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر أن محافظة البحيرة حرصت منذ بداية شهر رمضان على مشاركة جميع الفئات فرحتهم وإدخال السرور إلى قلوبهم من خلال موائد الإفطار الجماعي، حيث نظّمت المحافظة إفطارات جماعية مع ذوي الهمم، وعمال النظافة، والأيتام، وذلك في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه المحافظة بالفئات الأولى بالرعاية.

واكدت المحافظ على أن الهدف الأساسي من هذه المبادرات هو تعزيز روح العائلة الواحدة ونشر الفرحة بين الجميع.

كما أشارت الى أن المحافظة مستمرة في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتنظيم الفعاليات التي تعزز التكافل الاجتماعي والتلاحم المجتمعي، إيمانًا بأهمية العمل الإنساني في تحقيق التنمية المستدامة بالمحافظة.

وفي ختام الاحتفالية، شاركت الدكتورة جاكلين عازر الأطفال الأيتام مائدة الإفطار الجماعي في أجواء يسودها الدفء والمحبة مما يعكس روح العائلة الواحدة و التكافل والرحمة التي يحملها الشهر الفضيل خاصة للفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز مفهوم المجتمع المتماسك الذي يحرص على رعاية جميع أفراده، والعمل على إدخال السعادة إلى قلوبهم من خلال أنشطة وفعاليات تُرسّخ القيم الإنسانية النبيلة