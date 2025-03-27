"تعليم القاهرة" تحتفل بـ"الليلة الرمضانية" بمسرح ابن خلدون

شهدت سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، مساء اليوم، احتفالية "الليلة الرمضانية" التي نظمتها المديرية على مسرح مدرسة ابن خلدون الثانوية التابعة لإدارة عين شمس التعليمية، بحضور عدد من قيادات المديرية والإدارة ومديري العموم وأصحاب المدارس وأولياء الأمور.

أقيمت الاحتفالية تحت إشراف همت أبو كيلة، وكيل المديرية، وجمال طاهر، موجه عام التربية المسرحية، وهشام حسني، موجه أول مركزي للمسرح، ونيفين تكلا، موجه عام التربية الموسيقية، وبمشاركة متميزة من الإدارات التعليمية المختلفة.

تأتي هذه الاحتفالية في إطار توجيهات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالاهتمام بالأنشطة التربوية التي تهدف إلى تنمية وبناء قدرات الطلاب، ورعاية الموهوبين، وتنمية القيم الدينية والوطنية، وتعزيز السلوكيات الإيجابية لديهم.

تضمنت الاحتفالية مجموعة متنوعة من الفقرات المتميزة التي قدمها الطلاب، شملت: تلاوة آيات من القرآن الكريم، وعرض فيديو يوثق مراحل تطوير مسرح ابن خلدون، واستعراضًا رمضانيًا للمركز النموذجي للتثقيف الفكري، ودراما رمضانية لإدارة الوايلي، وأوبريت "الليلة الكبيرة" لإدارة منشأة ناصر التعليمية، وعرض التنورة لإدارة المعصرة، بالإضافة إلى فقرات فنية وغنائية متنوعة مثل "مولاي" إنشاد ديني، و"كوكتيل رمضاني"، وأغنية "لجل النبي"، وأغنية "ولا لسه بدري يا شهر الصيام"، واختتمت الاحتفالية بالسلام الجمهوري.

وأعربت سماح إبراهيم عن سعادتها بحضور هذه الاحتفالية وبالمستوى الفني المتميز الذي قدمه الطلاب، مؤكدة حرص المديرية على دعم مواهب الطلاب واستثمار طاقاتهم في بناء شخصية وطنية قادرة على تحمل مسؤوليات البناء والتنمية المستدامة.

وقدمت مدير تعليم القاهرة خالص الشكر والتقدير لجميع القائمين على تنظيم الاحتفالية، وللطلاب المشاركين وأولياء أمورهم، مشيدة بالدور الذي قدمه الجميع في إنجاح الفعالية، متمنية لهم المزيد من النجاح والتألق، واكدت أن طلاب تعليم القاهرة هم أمل مصر ومستقبلها.