مصرع شاب مجهول الهوية في انقلاب دراجة نارية بالفيوم

لقي شاب مصرعه، مجهول الهويه، إثر تعرضه لحادث إنقلاب دراجة نارية بسوق الخميس بدائرة مركز شرطة سنورس بمحافظة الفيوم، وتم نقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى سنورس المركزي، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.



تلقت الأجهزة الأمنية، مدير أمن الفيوم، إخطاراً من مأمور مركز شرطة سنورس، يفيد استقبال المستشفى جثة شاب إثر تعرضه لحادث انقلاب دراجة نارية،

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين وفاة قائد الدراجة النارية جراء السرعة الزائدة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى سنورس المركزي.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق والتي صرحت بسرعه تحديد هويه المتوفي وتسليمه لذويه