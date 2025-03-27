وكالة أمريكية: جليد القطبي الشمالي يصل إلى أدنى مستوى له

ذكرت وكالة أمريكية، اليوم الخميس، أن جليد البحر القطبي الشمالي، وصل إلى أدنى مستوى له، وفقًا للأقمار الصناعية، بحسب خبر عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وارتفعت درجات الحرارة في أجزاء من القطب الشمالي، بمقدار 20 درجة مئوية فوق المعدل الطبيعي.

وبحلول نهاية الشهر الماضي، وصلت مساحة الجليد البحري إلى أدنى مستوى مسجل لها على الإطلاق، ما يمثل الشهر الثالث على التوالي لتسجيل مستويات قياسية منخفضة.

وأظهر تقرير الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، التابعة لوزارة التجارة الأمريكية، في فحصها السنوي لصحة القطب الشمالي، الذي نُشر في ديسمبر، أن المنطقة باتت تعيش في نظامًا جديدًا.

وأضافت أنه لم تعد إشارات مثل فقدان الجليد البحري، وارتفاع درجات حرارة المحيط تسجل أرقامًا قياسية فحسب، بل أصبحت بشكل عام أكثر تطرفًا مقارنة بالماضي.