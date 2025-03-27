بسبب ماس كهربائي.. السيطرة على حريق ورشة نجارة في الفيوم

أصيب نجار بحروق فى حريق شب بورشة نجارة بشارع التعاونيات بحي كيمان فارس بدائرة قسم أول الفيوم ، نتيجة ماس كهربائي، وتم نقله إلى المستشفى وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم إخطاراً من مأمور قسم شرطة أول الفيوم، يفيد بنشوب حريق بورشة بحي التعاونيات بدائرة المركز .

وعلى الفور انتقل قوات الأمن وسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق الذى نشب بورشة لتصنيع الموبيليا ، ومنع امتداده للعقارات المجاورة، كم تم نقل المصاب الي قسم الحروق بمستشفي الفيوم العام، وتبين إصابتها بحروق من الدرجة الثالثة في اليدين.

وبسؤال مالك الورشة أفاد بأنه فوجئ باندلاع الحريق داخل الورشة فأسرع للاستغاثة بالجيران والاتصال بالنجدة والحماية المدنية خوفا من امتداد النيران لباقي الخشب بالورشة واستطاع بمساعدة الجيران السيطرة على الحريق لحين وصول الحماية المدنية.

وأرجع الحريق لماس كهربائي نتيجة توصيلات عشوائية وأفاد باحتراق بعض الأخشاب والمشغولات الخشبية «الأثاث» ونفى الشبهة الجنائية وتم تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.