الفنان مراد درويش لـ "البوابة نيوز": ترك التكنولوجيا وعودة المهارة اليدوية هدفى الأول

قال الفنان الدكتور مراد درويش، إن معرضه "رسم وإسكتشات" يأتي في توقيت تظهر فيه التكنولوجيا بشكل قوي ومخيف للفنانين ومؤذي.

وأضاف مراد درويش فى تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، انه حاول أن يقدم فكرة من خلال المعرض ، وهى اننا يجب أن نعود لأصولنا ولا نترك أنفسنا للتكنولوجيا، ونعود للفن الأصلي، لأن المهارة اليدوية لا يضاهيها شيء، ملفتًا الى ان جمال الاسكتش وتميزه فى ارتباطه بفكرة الأصالة و الحرية، لان خطوط كل منا مميزة.

وعن مشاريعه الفنيه القادمة، أكد "درويش"، انه لا توجد خطة معينة سوى أنه سوف يحرص على تقديم شيئًا مختلفًا، لكنه لا يعرف ما سيكون بالضبط. قد لا يكون رسمًا على الإطلاق، قد يكون فوتوغرافيًا أو فيديو آرت أو اليستريشن، وقد يعتمد على التجهيز في الفراغ، حسب الظروف ومعطيات ذلك الوقت.

وأوضح انه يجب أن يستمر في البحث والاكتشاف، وكلما اكتشف نفسه أكثر، سيؤثر ذلك على الصدق والأصالة في العمل الفني، وسيكون المنتج الفني مختلفًا.