تشكيل برشلونة ضد أوساسونا في الدوري الإسباني

أعلن الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة أوساسونا، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

يستضيف فريق برشلونة، اليوم الخميس، نظيره أوساسونا على ملعب مونتجويك، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود لامين يامال تشكيل برشلونة أمام أوساسونا، رفقة داني أولمو وفيران توريس، في ظل جلوس البولندي روبرت ليفاندوفسكي على مقاعد البدلاء.

وكانت مباراة برشلونة ضد أوساسونا، تأجلت بسبب وفاة طبيب نادي برشلونة، ورفض لاعبيه خوض المباراة قبل انطلاقها بساعات قليلة.

يتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 60 نقطة، بفارق الأهداف عن غريمه التقليدي ريال مدريد صاحب المركز الثاني، بينما يأتي أوساسونا في المركز الرابع عشر وفي رصيده 33 نقطة.

تشكيل برشلونة ضد أوساسونا

حراسة المرمى: فوتشيك تشيزني

خط الدفاع: جول كوندي - إريك جارسيا - إينيجو مارتينيز - أليخاندرو بالدي

خط الوسط: بيدري جونزاليس - فرينكي دي يونج - بابلو جافي

وفي الهجوم: لامين يامال - فيران توريس - داني أولمو.