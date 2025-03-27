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الخميس 27 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

المفوض العام لأونروا: لم تدخل أي مساعدات إنسانية إلى غزة منذ أكثر من ثلاثة أسابيع

أونروا
أونروا
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قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني، إن قطاع غزة لم يدخله أي مساعدات إنسانية منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل.

وذكر لازاريني، أنّ قطاع غزة يمر بأطول فترة منذ بدء الحرب بلا أي إمدادات، لافتا، إلى أنّ الأسبوع الماضي شهد أكثر الأيام دموية في الحرب على غزة.

وأوضح، أنّ أكثر من 140 ألف شخص في غزة اضطروا إلى النزوح بسبب أوامر الإخلاء الإسرائيلية، مؤكدًا، ضرورة السماح بتدفق منتظم للمساعدات الإنسانية إلى غزة.

ودعا المفوض العام لأونروا إلى استئناف وقف إطلاق النار بغزة والإفراج عن المحتجزين.

أونروا القاهرة الاخبارية قطاع غزة