مراد درويش عن معرضه: 153 اسكتش بغرض التعُلم.. والرسم هيكل أساسى للنجاح

كشف الدكتور مراد درويش، فنان تشكيلى و مدرس بقسم التصوير بكلية الفنون الجميلة بالزمالك، عن تفاصيل معرضه الفردى " رسم واسكتشات" ، حيث يُعد الثالث بين معارضه، أطلقه بعد 5 سنوات من معرضه الثانى الذى كان يتناول الطبيعة الصامته بخامات تصويرية.

وقال مراد درويش فى تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، إن معرضه "رسم واسكتشات" ضم ١٥٣ عملاً فنياً، وهذا رقم كبير على أي قاعة، ولكنه كان يرغب في أن تكون فكرة المعرض غير تقليدية.

وأضاف "درويش": " كان هدفي الأول هو أن يتعلم الطلاب من هذه التجربة، لذلك عرضتها بشكل متكامل، حيث أرفقت باللوحات المعروضة بعض الملاحظات والمعلومات عن تلك الاسكتشات بغرض أن يتعلم منها الطلاب والأجيال المقبلة، ويطوروا من أدائهم.

وتابع: "أما عن تركيزي على الأبيض والأسود والأحبار الرصاص في لوحات المعرض، فذلك لأن الاسكتشات كانت نتاج محاضرات وورش، للتأكيد على فكرة الرسم، وليس من المعتاد أن تتضمن المعارض اسكتشات سريعة، ولكنها فكرة مقصودة لجذب أنظار الطلاب".

وأردف: " من المهم جداً أن يكون الرسام متمكناً، وأعتبره الهيكل الأساسي لنجاح أي مجال، سواء كان مهندساً معمارياً، أو مصمماً، أو أي عمل إبداعي".

وإختتم الفنان والدكتور مراد درويش، حديثة: "يمر الفنان فى حياته بمراحل عديدة، ولم يثبت على نمط معين في حياته. نعم، هناك الكثير من الناس يثبتون على أداء وأسلوب واحد، لكنني أميل إلى مدرسة أخرى ترى أن الفنان يتأثر بكل شيء، وهذا يؤثر على إبداعه، ويجب أن يكون قادراً على التعبير."