مسلسل حكيم باشا الحلقة 27.. اتفاق مصطفى شعبان مع الشرطة حتى يسلمهم تجار الآثار والإرهابيين

شهدت أحداث الحلقة السابعة والعشرون من مسلسل «حكيم باشا» للنجم مصطفى شعبان وآخرين، على العديد من الأحداث الهامة والمثيرة، وذلك بعد أن تم عرضها مساء اليوم على قناة «cbc» العامة، بالتزامن مع عرضها حصرياً عبر منصة Watch it الأصلية فى تمام الساعة 7:15 مساءً لكل منهما بتوقيت القاهرة، ثم أن يتم عرضها لاحقاً على قناة «الحياة» العامة، فى تمام الساعة 9:30 مساءً، وتتوالى إعادة مواعيد بث عرضها في توقيتات زمنية مختلفة عبر شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.

بدأت الحلقة السابعة والعشرون من مسلسل "حكيم باشا"، باجتماع أعداء "حكيم- مصطفى شعبان"، حتى يتفقوا سويا على "حكيم- مصطفى شعبان"، وقال "واصل الذهبي- رياض الخولي" بأنه سوف يبقى الكبير من بعد "حكيم- مصطفى شعبان"، وقال ل "متعب- فتوح أحمد" "أنه سوف يزوجه بدل الواحدة أربعة.

جاء ضمن أحداث الحلقة السابعة والعشرون إنتهاء "حكيم- مصطفى شعبان" من كتابة القصر باسم ابنه "نوح" وسعادة والدته "غزل- دينا فؤاد"، بعد أن أصبح القصر باسم ابنها.

كما جاء ضمن الأحداث طلب "فواز- أشرف زكي"، من "ياسين- ميدو عادل" بأن يقسم معه الأموال ويأخذ فقط 50 % دون علم "حكيم- مصطفى شعبان"، ويقسموا الباقي بينهما، ولكن "ياسين- مصطفى شعبان" رفض وقال له أنه لن يخون “حكيم- مصطفى شعبان”.

ثم تحدثت "برنسه- سهر الصايغ" مع "حكيم- مصطفى شعبان" وطلبت منه أن يبارك لجوازها ولكنه رفض، وبعد ذلك شاهدت الثعبان الذي سوف تضعه للتخلص من ابن "حكيم- مصطفى شعبان"، وقالت ل "غزل- دينا فؤاد" تذكري أنتي قولتلك تفارقي إنتي وولدك وأنتي رفضتي وأنا صبري نفذ.

بالإضافة إلى ذهاب "حكيم- مصطفى شعبان" إلى الشرطة، واتفق مع الضابط بأن يسلمهم تجار الآثار والإرهابيين مقابل أن يصبح شاهد ملك في القضية، بعد أن عرف أن الشرطة تعرف أنه يتاجر في الآثار.

انتهت الحلقة على إعطاء الدكتور "خاطر- محمد العمروسي"، حقنة ترفع الضغط لـ "شديد- منير مكرم" ، بعد أن طلب منه والده أن يتخلص منه، ثم ذهب وجلس يبكي برفقة والدته وأثناء حديث جاء له خبر بأن "شديد- منير مكرم" تعرض لأزمة قلبية.

جدير بالذكر أن مسلسل «حكيم باشا»، للمنتج تامر مرسي ومن بطولة النجم الكبير مصطفى شعبان ويشارك في بطولته كوكبة ونخبة كبيرة من النجوم وعلى رأسهم: النجمة سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، سارة نور، محمد نجاتى، ميدو عادل، سلوى عثمان، أحمد فؤاد سليم، أحمد صيام، فتوح أحمد، محمد العمروسي، هاجر الشرنوبي، يارا قاسم، هايدى رفعت، أحمد فهيم، أحمد صادق، منير مكرم، أحمد بسيم، شيماء عباس، حمدي هيكل، ماجدة منير، رضا إدريس، مجدى السباعي، سيد التيتي، حمدي إسماعيل، محمود الشرقاوي وآخرين وعدد من ضيوف الشرف وعلى رأسهم الفنان القدير أشرف زكي، إنجي سلامة وغيرهما، وهو من قصة وسيناريو وحوار محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين.