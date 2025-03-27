مركز الرضوان للدراسات القرآنية بمدينة بدر يحتفل بالفائزين في مسابقة القرآن

نظم مركز الرضوان للدراسات القرآنية احتفالًا مميزًا لتكريم الطلاب الفائزين في مسابقة القرآن الكريم في عامها الرابع، وذلك مساء يوم 26 رمضان 1446هـ، في أجواء روحانية مباركة تعكس عظمة الشهر الفضيل ومكانة كتاب الله في قلوب الناشئة.

شهد الحفل حضور عدد من العلماء والمهتمين بالشأن القرآني، إضافة إلى أولياء الأمور، حيث عبّر الجميع عن سعادتهم بالمستوى المتميز الذي ظهر عليه المتسابقون، وحرص المركز على تشجيع حفظة القرآن الكريم وتكريمهم.

وقد شارك في المسابقة أكثر من 450 طالبًا من مختلف الفئات العمرية، وتم تكريم 70 طالبًا من الفائزين والمتميزين في فئات الحفظ المختلفة، والتي تنوعت بين الحفظ الكامل ونصف القران وثلاثة أجزاء وجزء واحد من القرآن الكريم.



وتم توزيع الجوائز والتي تشتمل على مبلغ مادي ودروع ومصاحف والشهادات التقديرية وسط أجواء احتفالية محفوفة بالتقدير والاعتزاز.

وأكد القائمون على مركز الرضوان أن هذه المسابقة تأتي في إطار رسالتهم الرامية إلى خدمة القرآن الكريم وتخريج جيل واعٍ متمسك بكتاب الله، مشيرين إلى أن الإعداد للدورة الخامسة قد بدأ بالفعل، مع طموحات بتوسيع نطاق المشاركة والفعاليات المصاحبة.