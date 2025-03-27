الصين: علاقتنا العسكرية المستقرة مع الولايات المتحدة تخدم المصالح المشتركة للبلدين

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الوطني الصينية "وو تشيان" اليوم الخميس، أن العلاقة العسكرية المستقرة بين الصين والولايات المتحدة تخدم المصالح المشتركة للبلدين كما أنها تمثل تطلع المجتمع الدولي.. قائلا: "إن التبادلات بين الجيشين الصيني والأمريكي تتقدم وفق المخطط حيث توصل الجانبان إلى توافقات أولية في هذا الصدد".

وأضاف وو تشيان - خلال مؤتمر صحفي دوري نقلته وكالة أنباء (شينخوا) - "أن تطوير العلاقات العسكرية بين الصين والولايات المتحدة ينبغي أن يستند إلى مبادئ الاحترام المتبادل، والتعايش السلمي، والتعاون المربح للجانبين".. داعيا إلى تعزيز التواصل والحوار بين الجانبين لمعالجة الخلافات والنزاعات بشكل مناسب.

وأعرب المتحدث باسم وزارة الدفاع الوطني الصينية عن أمله في أن تحقق العلاقات العسكرية بين بلاده والولايات المتحدة تنمية سليمة ومستقرة.