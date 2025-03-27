تعديل استثنائي في الدوري الإنجليزي بسبب كأس العالم للأندية 2025

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الخميس عن مواعيد فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، والتي تشهد تعديلًا استثنائيًا بسبب إقامة بطولة كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية.

يشارك النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية 2025 بنظام جديد للبطولة، التي تشهد مشاركة 32 فريقًا على رأسهم ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني.

تعديل مواعيد الانتقالات الصيفية في الدوري الإنجليزي

ويقام مونديال الأندية 2025 خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو 2025، حيث ينطلق بمواجهة الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي في مباراة الافتتاح، التي تشهد تواجد أسطورة كرة القدم الأرجنتينية ليونيل ميسي قائد الفريق المضيف للحدث العالمي.

وقررت رابطة الدوري الإنجليزي فتح باب الانتقالات لمدة 10 أيام، وذلك في الفترة من الأحد 1 يونيو إلى الثلاثاء 10 يونيو.

وأكدت الرابطة أن هذه الفترة الاستثنائية مخصصة لتسجيل اللاعبين المشاركين في بطولة كأس العالم للأندية 2025، مع إعادة فتح باب الانتقالات يوم الاثنين 16 يونيو، على أن يغلق يوم الإثنين 1 سبتمبر.

ويشارك في كأس العالم للأندية 2025 فريقين من الدوري الإنجليزي، هما: تشيلسي ومانشستر سيتي، حيث يتواجد الأول في المجموعة المجموعة الرابعة، التي تضم فلامنجو البرازيلي، كلوب ليون المكسيكي استبعاد من «فيفا»، والترجي التونسي، بينما يأتي الثاني في المجموعة السابعة، بجانب يوفنتوس الإيطالي، الوداد المغربي، والعين الإماراتي.