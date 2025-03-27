بيراميدز: الرابطة أبلغتنا بعدم قانونية تحملها تكلفة طاقم تحكيم أجنبي لمباراة الأهلي

كشف مصدر داخل نادي بيراميدز، عن حقيقة الأنباء المنتشرة بشأن رفضه استقدام حكام أجانب لمباراته أمام الأهلي في مسابقة الدوري الممتاز.

وقال المصدر في تصريحات صحفية: أبلغنا أحمد دياب رئيس رابطة الأندية، أن قرار اللجنة الأولمبية أكد عدم قانونية خطابه لاتحاد الكرة يوم 9 مارس وعليه أبلغ بيراميدز والأهلي والزمالك أن خطابه لا قيمة قانونية له لأنه مخالف للوائح".

وتابع المصدر: "دياب أكد أن أي نادي يرغب في استقدام حكام أجانب عليه أن يرسل طلبا رسميا لاتحاد الكرة مرفق بشيك مقبول الدفع بقيمة استقدام الطاقم الأجنبي قبل انتهاء المهلة".

وأتم: "بيراميدز يدرس الموقف قبل اتخاذ قراره النهائي بشأن استقدام حكام أجانب للمباراة".

اتحاد الكرة يطلب خطاب رسمي لتعيين حكام أجانب

في مفاجأة من العيار الثقيل كشف مصدر خاص في اتحاد الكرة، أن المهندس هاني أبو ريدة رفض استقدام حكام أجانب بدون مخاطبة رسمية من الأندية خلال المدة القانونية قبل المباراة بأربعة عشر يوماً ومرفق مع الخطاب شيك بتحمل نفقات الحكام.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لموقع البوابة نيوز أن خطابات رابطة الأندية المحترفة لاستقدام حكام أجانب لمباريات الاهلي والزمالك وبيراميدز لا يعتد بها.

وكانت رابطة الأندية أرسلت لاتحاد الكورة خطابا رسميا اليوم قالت إنها قامت في ٩ مارس بطلب حكام أجانب على نفقتها.

ورد اتحاد الكورة بخطاب رسمي، وقال الالتزام باللائحة والنادي الذي يريد حكم أجانب يرسل للاتحاد مباشرة بخطاب رسمي.