نيكول سابا تتهم كريم فهمي بالخيانة في الحلقة 27 من “وتقابل حبيب”

شهدت الحلقة 27 من مسلسل “وتقابل حبيب” بطولة ياسمين عبد العزيز ونيكول سابا وعدد من النجوم، وخلال الحلقة تزايد حدة الصراع.



شهدت الحلقة زرع نيكول سابا،رقية الشك في قلب خالد سليم، يوسف، حول خيانة شقيقه كريم فهمي، فارس، مع زوجته السابقة ياسمين عبد العزيز، ليل، وأن هناك شيء ما بينهما قبل الطلاق وأن اهتمام فارس بفرح من أجل ليل وليس العكس فيقرر يوسف الانتقام إلا أن رقية تطلب منه الانتظار.

تتفق رقية مع خالد على تدمير فارس تمام عن طريق إقناعه بالعودة للشركة والتصدي لمشروع تطوير المصنع ويدخل الصفقة باسمه على أن يتم تدبير مؤامرة ضده لتدميره وقرر خالد أن يستعين بإجلال لإقناع فارس بالعودة من جديد.



مسلسل "وتقابل حبيب" بطولة ياسمين عبد العزيز ونيكول سابا وخالد سليم وكريم فهمي وأنوشكا وصلاح عبدالله ومحمود ياسين وبسنت شوقي ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.