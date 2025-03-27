حمادة هلال يكتشف أسرار الخنجر السحري في الحلقة 28 من “المداح 5”

بدأت أحداث الحلقة 28 من مسلسل "المداح 5" بمشهد "الفلاش باك"، حيث وضعت زوجة الشيخ جاد مولودًا ذكرًا أسماه "مطاوع"، وبعد هذه الولادة مباشرة، بدأ الشيخ جاد وكأنه عازم على الانطلاق في مهمة ما، متوجهًا إلى الجزيرة لإنجازها.

في الوقت الحاضر، تمكن صابر من العثور على خنجر تاج بعد أن أحضره له الحاج سليم، وقد روى الحاج سليم لصابر تفاصيل العثور على الخنجر، حيث وجده في الجبل أثناء عمله، وقد قاده إلى مكان الخنجر كلب.

عندما حفر الحاج سليم، عثر على الخنجر ملفوفًا في قطعة قماش مكتوب عليها اسم "صابر"، قام صابر بالاتصال بالدكتور صبحي للاستفسار عن تاريخ الخنجر الذي عثر عليه، نصحه الدكتور صبحي بضرورة مقابلته شخصيًا.

وبالفعل، التقى صابر بالدكتور صبحي الذي أطلعه على معلومات هامة، فقد أخبره الدكتور أن المعدن المصنوع منه الخنجر ليس من الأرض، وأن للخنجر قوة خاصة و"خادم" يتحرك بأمره.

كما أطلع صابر الدكتور على برديّة عثر عليها، ليخبره الدكتور بأن الخريطة المكتوبة عليها استخدم فيها حبر سحري كان يستخدمه الكهنة في العصور القديمة.

في تطور درامي، قامت ست الحسن بتسليط رجل على ناصرة بهدف قتلها، وفي مشهد آخر، قامت منال بإشعال النار حول ابنها، ولكن تدخل حسن زوجها بسرعة وتمكن من إنقاذه، وقد لاحظ صابر أن منال كانت تحت تأثير السحر، وأدرك أنها مسحورة.

مسلسل "المداح 5" بطولة حمادة هلال، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، يسرا اللوزي، سهر الصايغ، محسن محيي الدين، فتحي عبد الوهاب، أحمد بدير، حنان سليمان، محمد علي رزق، تامر شلتوت، غادة عادل، جوري بكر، وخالد الصاوي، تأليف أمين جمال وشريف يسري ووليد أبو المجد، وإخراج أحمد سمير فرج.