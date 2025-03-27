بنك saib يوقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة دنيا جديدة لتوفير الأجهزة التعويضية لذوي الهمم

الخميس 27/مارس/2025 - 08:21 م

أعلن بنك saib عن توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة دنيا جديدة للأعمال الخيرية لتوفير الأجهزة التعويضية المجانية لذوي الهمم والتي تؤكد التزام البنك المستمر بدعم المبادرات التى تسهم فى تحقيق الشمولية والتكافؤ فى سوق العمل.

يأتي البروتوكول الذى وقعه أفضل نجيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك saib، وفضيلة الشيخ عبدالسلام عبدالمنصف، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دنيا جديدة، ضمن مبادرات البنك لدعم مجالات المسؤولية المجتمعية وتوسيع دائرة المستفيدين من مساهمات البنك التي تستهدف تقديم حياة افضل لذوى الهمم.

وشهد توقيع البروتوكول، طارق عبدة نائب العضو المنتدب ببنك saib، وفريق التسويق والإتصال المؤسسي بالبنك، وعن مؤسسة دنيا جديدة، كلًا من محمود الإمبابي أمين صندوق المؤسسة، أشرف التابعي المشرف العام، وأحمد فاروق مدير المشروعات بالمؤسسة.

وقال أفضل نجيب، إن مشاركة البنك في دعم مؤسسة دنيا جديدة للأعمال الخيرية، يأتي إنطلاقا من دوره في مجال المسؤولية المجتمعية، وحرصة الدائم علي توجيه الدعم والمساندة الكاملة للمؤسسة والتي تعد أبرز المؤسسات التنموية في مصر والتي تهتم بتوفير حياة كريمة لأفراد المجتمع.

وأضاف "نجيب" أن استراتيجية بنكsaib لا تقتصر على تقديم الخدمات المصرفية للعملاء فقط بل تمتد لتشمل مراعاة البعد المجتمعي وتعزيز المساواة وتوفير الفرص المتساوية لجميع أفراد المجتمع بما في ذلك ذوي الإعاقة، لافتا إلي حرص البنك على إطلاق وتبنى العديد من مبادرات التنمية المجتمعية والتي تعد إضافة جديدة لسلسلة الجهود التى يبذلها البنك منذ سنوات في مجال خدمة المجتمع التي تسهم في مساندة خطط الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030.

من جانبه وجه عبدالسلام عبدالمنصف، الشكر لبنك saib على جهوده لدعم مؤسسة دنيا جديدة لتوفير الأجهزة التعويضية لذوي الهمم بالمجان، والتي ستساهم في تحسين حياة الأفراد وتمكينهم من المشاركة الفعالة في المجتمع، وتعزيز استقلاليتهم وزيادة فرصهم في العمل والحياة اليومية.