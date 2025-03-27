رئيس الوزراء اللبناني: ماضون في الإصلاح.. وحاكم مصرف لبنان ملزم بالسياسة المالية للحكومة

أكد رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، أن حكومته مصممة على المضي قدما في عملية الإصلاح، مشددا على ضرورة التزام حاكم مصرف لبنان الجديد كريم سعيد بالسياسة المالية للحكومة الإصلاحية.

وقال سلام، خلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الخميس، إن حاكم مصرف لبنان الجديد يجب عليه الالتزام بالسياسة المالية للحكومة الإصلاحية كما وردت في البيان الوزاري، والذي يشمل التفاوض على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي، إلى جانب ضرورة إعادة هيكلة المصارف ووضع خطة متكاملة وفقًا لأفضل المعايير الدولية لضمان الحفاظ على حقوق المودعين.

وأشار إلى أن الحكومة وافقت اليوم خلال جلسة المجلس على مشروع قانون يرمي إلى تعديل القانون المتعلق بسرية المصارف.