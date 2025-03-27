اقرأ غدًا في «البوابة».. الاحتلال يواصل عدوانه على غزة ولبنان وسوريا

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة" الصادر بتاريخ الجمعة 28 مارس فبراير 2025، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

الاحتلال يواصل عدوانه على غزة ولبنان وسوريا

نتنياهو يهدد بالاستيلاء على أراض إضافية في القطاع.. واستشهاد المتحدث باسم حماس في خيمة بجباليا

الرئيس يبحث تعزيز العلاقات الثنائية مع نظيره السيراليوني

هجوم يستهدف سيارة تابعة لحزب الله.. وغارات على محافظة اللاذقية الساحلية

142 ألف نازح خلال أسبوع جراء العدوان الإسرائيلي

قائد الجيش السوداني يعلن تحرير الخرطوم

الجيش: القوات أمّنت المطار.. والبرهان يتفقده

الحوثيون يعلنون مقتل شخصين وإصابة آخرين في غارات أمريكية قرب صنعاء

فرنسا: الرسوم الجمركية الأمريكية على السيارات «إجراء عدواني».. وألمانيا تدعو لرد حازم

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