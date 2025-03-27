صراع قوي على جائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي لشهر مارس

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الخميس، قائمة المدربين المرشحين لحصد جائزة أفضل مدرب في البريميرليج عن شهر مارس 2025.

وتضمنت قائمة المرشحين التي أعلنتها رابطة البريميرليج، لجائزة مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي، 3 أسماء بارزة يشعلون صراعًا قويًا للظفر بالجائزة.

ويتصارع 3 مدربين على الجائزة، هم: البرتغالي روبن أموريم، مدرب مانشستر يونايتد، الألماني فابيان هورزلر، مدرب برايتون، والبرتغالي نونو سانتو، المدير الفني لفريق نوتنجهام فورست.

أموريم

قاد أموريم مانشستر يونايتد لحصد 4 نقاط من 6 ممكنة خلال شهر مارس، حيث تعادل مع أرسنال 1-1 على ملعب أولد ترافورد، وحقق فوزًا كبيرًا خارج الديار على ليستر سيتي بثلاثية نظيفة، كما واصل الونايتد تحت قيادة روبن أمورين سلسلة اللا هزيمة في الدوري الإنجليزي للمباراة الرابعة على التوالي.

هورزلر

وقاد هورزلر برايتون لمواصلة نتائجه الإيجابية والاقتراب من التأهل إلى البطولات الأوروبية، حيث أنهى الفريق شهر مارس في المركز السابع، محققًا فوزًا مثيرًا بنتيجة 2-1 على فولهام، وتعادل 2-2 أمام مانشستر سيتي حامل اللقب.

كما سبق لمدرب برايتون فابيان هورزلر، التتويج بجائزة أفضل مدرب الدوري الإنجليزي في شهر أغسطس الماضي.

سانتو

فيما واصل نونو سانتو تقديم عروض قوية مع نوتنجهام فورست في شهر مارس، إذ حقق الفوز في المباراتين اللتين خاضهما خلال الشهر.

وتمكن نوتنجهام من تحقيق فوز تاريخي على مانشستر سيتي بهدف للا شيء، وانتصر على يبسويتش تاون بأربعة أهداف مقابل هدفين.

كما سبق للبرتغالي نونو سانتو الفوز بجائزة مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي مرتين هذا الموسم في شهري أكتوبر وديسمبر.