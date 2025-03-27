محافظ الجيزة يتابع استعدادات مرفق الكهرباء لاستقبال عيد الفطر المبارك

في إطار الاستعدادات المكثفة لاستقبال عيد الفطر المبارك اطلع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على جاهزية مرفق الكهرباء لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين حيث تم اتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير لضمان استمرارية الخدمة واستقرار التيار الكهربائي خلال فترة العيد .

وأكد محافظ الجيزة بأن المحافظة تعمل على مدار الساعة لتأمين استقرار كافة الخدمات الحيوية وضمان جاهزية المرافق بشكل كامل خلال فترة عيد الفطر المبارك مؤكدا أن توفير الأجواء المناسبة للمواطنين يأتي على رأس أولويات العمل بالمحافظة وشدد على ضرورة تعاون جميع الجهات المعنية لتحقيق هذا الهدف .

جاءت استعدادات شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بالتأكيد على إحكام غلق المهمات الكهربائية من خلال المرور الدوري على نطاق الشبكات للتأكد من غلق الأكشاك والصناديق والكفريهات بشكل محكم مع تغطية الكابلات المكشوفة حفاظا على السلامة العامة .

بالإضافة إلى التشديد على سرعة الاستجابة للبلاغات المختلفة وحسن معاملة المشتركين لضمان تقديم الخدمة بكفاءة وفعالية .

وضمت الاستعدادات الدفع بماكينات طوارئ قريبة من مراكز الأحمال لمواجهة أي أعطال طارئة مع توفير مولدات احتياطية في نطاق كل شبكة لتأمين استمرارية الخدمة وتدعيم ورديات إعادة التيار الكهربائي بجميع إدارات الشبكات بفرق دعم إضافية من فرق الصيانة العاجلة والتي تعمل على مدار أربع وعشرين ساعة لضمان سرعة التعامل مع أي أعطال طارئة .

وأوضح التقرير المعروض علي المهندس عادل النجار محافظ الجيزة انه تم توفير جميع المهمات المطلوبة لتنفيذ أعمال الصيانة المختلفة لضمان سرعة إصلاح الأعطال الطارئة على مدار الساعة

الي جانب تنفيذ نقاط طوارئ متقدمة في نطاق كل شبكة لضمان سرعة التعامل مع شكاوى المواطنين والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن وتشكيل غرف عمليات مركزية وفرعية للمتابعة المستمرة والتنسيق مع غرفة العمليات ومركز السيطرة بمحافظة الجيزة بالإضافة إلى غرف العمليات الفرعية بالأحياء التابعة لضمان سرعة التعامل مع البلاغات وحل الأعطال .