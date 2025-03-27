القوات الروسية تسقط "ميج-29" أوكرانية و137 طائرة مسيرة

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة "ميج-29" أوكرانية و137 طائرة دون طيار تابعة للقوات الأوكرانية خلال الـ24 الساعة الأخيرة.

وقالت - في بيان -: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي طائرة من طراز ميج 29، تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، وقنبلتين جويتين موجهتين من طراز جدام، وصاروخ هيمارس، بالإضافة إلى 137 طائرة دون طيار".

كما أعلنت الوزارة، أن القوات الروسية دكت البنية التحتية لمطارات عسكرية أوكرانية، ومنشأة إصلاح للمعدات العسكرية وخطوط إنتاج الطائرات المسيّرة، إضافة إلى تحشدات لأفراد ومعدات تابعة للقوات الأوكرانية في 157 منطقة.

كما بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 135 عسكريا، على يد مجموعات تابعة لقوات "الشرق" الروسية، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وذكرت الوزارة - في البيان -: "واصلت وحدات تجمع قوات "الشرق"، التوغل في عمق الدفاعات الأوكرانية، مستهدفة تشكيلات 3 ألوية آلية ولواء دفاع إقليمي وكتيبة "أيدار" الإرهابية في مناطق تابعة لدونيتسك".

وبلغت خسائر القوات الأوكرانية قرابة 135 عسكريًا و3 مركبات قتالية مدرعة وسيارة و3 مدافع ميدانية.

إضافة لذلك، قامت مجموعات من قوات "دنيبر"، خلال الـ24 الساعة الماضية، بالقضاء على نحو 80 عسكريًا أوكرانيا ودمرت عددًا من المعدات العسكرية.