محافظ دمياط يشارك في إفطار متطوعي الهلال الأحمر بالمحافظة

شارك الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، اليوم ، حفل الإفطار الجماعى مع متطوعى الهلال الأحمر ، والذى جاء بحضور العميد أركان حرب محمد خليفة المستشار العسكرى للمحافظة، و النائب حسن عبد الوهاب عضو مجلس النواب و رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر المصرى بدمياط، والنائب على العساس والنائبة ايفيلن متى عضوا مجلس النواب و النائب أحمد البلشى عضو مجلس الشيوخ، وأحمد عوض أمين عام جمعية الهلال الأحمر المصرى بدمياط ومديرى المديريات و نقيبى نقابات الصيادلة ، طب الأسنان، المعلمين والطب البيطري والمجتمع المدنى

وقد أعرب " الدكتور أيمن الشهابى " عن سعادته بمشاركته حفل الإفطار الجماعى مع متطوعى الهلال الأحمر المصرى، معربًا عن تقديره لجهودهم لخدمة المجتمع و تعزيز والتكافل التضامن والتكافل ، حيث يحمل متطوعى الهلال الأحمر رسالة انسانية سامية وضربوا أروع الأمثلة فى التضحية والعطاء.

وخلال الحفل قدم " محافظ دمياط " التهنئة إلى جميع الحضور بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك داعيًا الله أن يعيده على مصر بدوام الخير والرخاء واليمن والبركات تحت القيادة الحكيمة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

كما قام متطوعي جمعية الهلال الأحمر المصري في محافظة دمياط مرتدين الزي الأحمر بتوزيع وجبات الخير على الأهالي في محافظة دمياط وفي المساكن الشعبية والمناطق الأكثر احتياجا في دمياط خلال شهر رمضان المبارك حيث يتم طهي الوجبات داخل مطبخ جمعية الهلال الأحمر بدمياط وتوزيعها على الأسر المحتاجة بمشاركة العشرات من الشباب والفتيات المتطوعين لذلك العمل .

وقال احمد عوض امين عام جمعية الهلال الأحمر المصري بدمياط انه تم بحث الحالات الأكثر احتياجا وتصنيف اكثرهم احتياجا ومعرفة المناطق الجغرافية لهم خاصة من يعيشون بمفردهم او الغير قادرين على خدمة انفسهم ويتم توزيع وجبات الإفطار ساخنة ومطهاة جيدا عليهم بشكل يومي بحيث يتم توفير وجبة الإفطار لهم .