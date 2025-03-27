الحلقة 13.. كارما تواجه والدتها بالحقيقة فى "عايشة الدور"

تشهد حلقة اليوم، من مسلسل عايشة الدور، بطولة دنيا سمير غانم، أحداثا مثيرة، حيث تواجه كارما والدتها بالحقيقة، على مدار الحلقة التى تعرض على قناة on ضمن مسلسللات الـ15 حلقة بموسم رمضان 2025.

وكانت قد اكتشفت كارما "دنيا سمير غانم" ابنه عايشة، كارنيه الجامعة الخاص بها في حقيبتها عن طريق الصدفة، وتبين من الكارنيه أنه يحمل صورة عايشة باسم فاطيما الساعاتي، وهو ما جعل كارما تكتشف حقيقة ما تفعله عايشة.

تدور أحداث مسلسل "عايشة الدور" في إطار درامي اجتماعي مشوق، حيث يناقش قضايا حياتية تلامس واقع المرأة بشكل عام، وواقع الأمهات المطلقات بشكل خاص.