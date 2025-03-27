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الخميس 27 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

خلافات الجيرة وراء مشاجرة خلفت 3 مصابين بأبو النمرس

أرشيفية
أرشيفية
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كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة، أن خلافات الجيرة نتيجة لهو الأطفال وراء نشوب مشاجرة خلفت 3 مصابين بمنطقة أبو النمرس.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغاً بنشوب مشاجرة ووجود مصابين بمنطقة أبو النمرس وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال تسبب في إصابة 3 أشخاص جري نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

فيما تم ضبط طرفي المشاجرة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

إصابة 3 أشخاص الإجراءات القانونية النيابة العامة بسبب خلافات الجيرة بمنطقة أبو النمرس