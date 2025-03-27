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الخميس 27 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

السيسي ونظيره السيراليوني يشهدان التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره السيراليوني، التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم،  بقصر الاتحادية، الرئيس السيراليوني د. جوليوس مآدا بيو، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد عقد مباحثات ثنائية تلتها مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين، كما شهد الرئيسان التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيسين عقدا مؤتمراً صحفياً في ختام الاجتماعات.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي رئيس سيراليون قصر الاتحادية