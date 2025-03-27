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الخميس 27 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

حار نهارا ورياح مثيرة للرمال والأتربة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا

حالة الطقس
حالة الطقس
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كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس  غدا  الجمعة، حيث يسود طقس حار نهارا على كافة الانحاء و طقس معتدل ليلا وفي الصباح الباكر  علي اغلب الانحاء.

كما يشهد  غدا الجمعة، نشاط رياح مثيرة للرمال والاتربة علي  القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية وسيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة. 

وامطار خفيفة ورعدية على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد. 

 درجات الحرارة المتوقعة 

ولفتت الأرصاد إلي أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا الجمعة ، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 33 للعظمى والصغرى 16 درجة، وعلى السواحل الشمالية 22 للعظمى والصغرى 12 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 29 للعظمى والصغرى 16 وعلى شمال الصعيد 35 للعظمي والصغرى 13 درجة ، وعلى جنوب الصعيد  38 للعظمي والصغري 21 درجة.

الارصاد حالة الطقس غدا الجمعة