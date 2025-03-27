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الخميس 27 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مفاجأة.. اتحاد الكرة يرفض استقدام حكام أجانب إلا بخطاب رسمي من الأندية في المدة القانونية

هاني ابو ريدة
هاني ابو ريدة
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في مفاجأة من العيار الثقيل كشف مصدر خاص في اتحاد الكرة،  أن المهندس هاني أبو ريدة رفض استقدام حكام أجانب بدون مخاطبة رسمية من الأندية خلال المدة القانونية قبل المباراة بأربعة عشر يوماً  ومرفق مع الخطاب شيك بتحمل نفقات الحكام. 
وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لموقع البوابة نيوز أن خطابات رابطة  الأندية المحترفة لاستقدام حكام أجانب لمباريات الاهلي والزمالك وبيراميدز لا يعتد بها. 
وكانت رابطة الأندية أرسلت  لاتحاد الكورة خطابا رسميا اليوم قالت إنها قامت في   ٩ مارس بطلب حكام أجانب  على نفقتها.

ورد اتحاد الكورة بخطاب رسمي، وقال الالتزام باللائحة والنادي الذي يريد حكم أجانب يرسل للاتحاد مباشرة بخطاب رسمي.

 

اتحاد الكرة المهندس هاني أبو ريدة حكام أجانب المدة القانونية نفقات الحكام