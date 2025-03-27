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الخميس 27 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

الحلقة 12.. والد فاطمة يطلب من شمس الابتعاد عن ابنته فى "الغاوي"

مسلسل الغاوى
مسلسل الغاوى
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شهدت الحلقة 12 من مسلسل الغاوي بطولة النجم أحمد مكى، أحداثا كثيرة، حول حكاية شمس العدوى احد أخطر البلطجية، والذى يعرض ضمن مسلسلات الـ15 حلقة بموسم رمضان 2025.

وبدأت الحلقة بذهاب شمس إلى فاطمة في الحبس، ودعمه لها،  ولكن جاء والدها السفير وطلب منه أن يبتعد عن ابنته.

تدور أحداث مسلسل الغاوي فى إطار شعبى حول شمس العدوى أحد أخطر البلطجية، يفقد زوجته بصورة مأساوية ويتعرض لظلم شديد، فيقرر تغيير نمط حياته الإجرامى والاهتمام بتربية ابنه بطرق شريفة، فيبدأ فى مواجهة العديد من التحديات والصعوبات فى سبيل تحقيق ذلك، وتجعله يتحول إلى بطل شعبى فى نظر أهله وأبناء منطقته الشعبية.

مسلسل الغاوى بطولة أحمد مكى وعائشة بن أحمد وعمرو عبد الجليل، أحمد بدير، أحمد كمال، محمد لطفى، ولاء الشريف، كرم جابر، هاجر عفيفى، أبيوسف، تامر شلتوت، وضيف الشرف كزبرة، من تأليف طارق كاشف ومحمود زهران وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة سينرجى.

مسلسل الغاوى حكاية شمس العدوى موسم رمضان 2025 أحمد مكي وعائشة بن أحمد