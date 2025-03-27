مؤسسة حياة كريمة بالبحر الأحمر تقيم الإفطار السنوي للمتطوعين بمدينة القصير

نظمت مؤسسة حياة كريمة بالبحر الأحمر اليوم الخميس ، إفطارًا جماعيًا في بمدينة القصير جنوب البحر الأحمر، بحضور عدد كبير من قيادات المدينة والأهالي الذين عبروا عن سعادتهم بهذا الإفطار، بمشاركة أكثر من 300 مواطنا ومتطوعا وعددا من قيادات المحافظة

شارك في الإفطار الدكتورة زينب سعيد منسق عام المؤسسة بالبحر الأحمر والدكتورة ريهام محمد نائب منسق البحر الأحمر واحمد هلال مسؤول مدينة القصير ورامى النجار سفاجا وإسلام الخبيري وهاني حسنى حمزة.

وقالت الدكتورة زينب سعيد منسق عام مؤسسة حياة كريمة بالبحر الأحمر أن هذا الإفطار جاء بالتزامن مع ختام مبادرة سبيل للإطعام التى انطلقت منذ أول أيام شهر رمضان المبارك بمدن القصير والغردقة.

وأشارت سعيد إلى أن المبادرة خلال شهر رمضان قامت بتوزيع حوالى 12 ألف وجبة على الأسر الأولي بالرعاية بمدن المحافظة.

وأشارت سعيد الى ان هذه المبادرة تعد جزءًا من جهود مؤسسة حياة كريمة المستمرة لتحسين حياة المواطنين في القرى الأكثر فقراً، ونشر روح التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع.

وأكدت سعيد على حرص المؤسسة على نشر روح التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع، ومساندة الفئات الأكثر احتياجًا، وإدخال السعادة على قلوبهم في شهر رمضان المبارك.