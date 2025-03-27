إعلام فلسطيني: شهيدان ومصابون بقصف الاحتلال منزلا في بلدة الفخاري بخان يونس

أعلن إعلام فلسطيني، ارتقاء شهيدين وسقوط مصابين بقصف الاحتلال منزلا في بلدة الفخاري شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

واستشهد شاب برصاص الاحتلال داخل مدرسة في بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.