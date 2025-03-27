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الخميس 27 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

إعلام فلسطيني: شهيدان ومصابون بقصف الاحتلال منزلا في بلدة الفخاري بخان يونس

قصف الاحتلال
قصف الاحتلال
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أعلن إعلام فلسطيني، ارتقاء شهيدين وسقوط مصابين بقصف الاحتلال منزلا في بلدة الفخاري شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.
واستشهد شاب برصاص الاحتلال داخل مدرسة في بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

إعلام فلسطيني قصف الاحتلال قطاع غزة