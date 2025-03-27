نقيب المعلمين يكرم 55 من حفظة القرآن الكريم من أبناء المعلمين

كرم خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، اليوم الخميس، 55 طالبًا وطالبة من حفظة القرآن الكريم من محافظات القاهرة، الجيزة، والشرقية، وذلك في حفل التكريم الثاني الذي نظمته النقابة العامة للمعلمين.

شهد الحفل حضور عدد من الشخصيات البارزة، منهم ياسر عرفات الأمين العام لنقابة المهن التعليمية، وسيد علي الأمين العام المساعد، ومحمد رشاد رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بشبرا والزاوية والشرابية، فضلاً عن الشيخ أحمد عمرو عبداللطيف من الأزهر الشريف، وسمير حسين محمد كبير أئمة الأوقاف.

بدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم على لسان أحد الطلاب المكرمين، مما أضفى جوًا من الروحانية على المكان.

وفي كلمته، هنأ الزناتي الطلبة والطالبات المكرمين، معبرًا عن فخره بإنجازاتهم في حفظ القرآن الكريم، كما قدم الشكر لأولياء أمورهم من المعلمين على دعمهم وتشجيعهم.

وأعرب عن تمنياته لهم بمواصلة النجاح والتفوق.

يُذكر أن هذه الاحتفالية هي الثانية التي تنظمها النقابة خلال شهر رمضان الكريم، حيث سبق وأن تم تكريم 115 طالبًا وطالبة من حفظة القرآن الكريم في حفل تكريم أول في عدة محافظات.