رامز جلال ساخرا من "قنبلة الجيل": لازم أعرفها إن الفن له هيبة

سخر الفنان رامز جلال، من الفنانة هدى الأتربي، "قنبلة الجيل"، والتى وقعت ضحية اليوم الخميس لمقلب برنامج "رامز إيلون مصر، الذى يعرض بعد اذان المغرب مباشرة.

وقال رامز جلال عن هدى الإتربي: "لازم أعرفها أن الفن له هيبة، واللي بتعمله ده مصيبة، وأنا النهاردة جايبها أوقفها عند حدها"

وتطاولت "قنبلة الجيل" وانفعلت بالالفاظ على رامز جلال بعد اكتشافها مقلب رامز ايلون مصر،

يدور برنامج "رامز ايلون مصر" حول استضافة ضيف في برنامج خاص باكتشاف المواهب، وأنه سيشارك كأحد أعضاء لجنة التحكيم، ويشاركه في اللجنة كل من الفنان رامز جلال، والمطربة نوال الزغبي، ونجم الكرة السابق محمد نور.