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الخميس 27 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

بعد اكتشاف المقلب.. "قنبلة الجيل" تنفعل على رامز جلال

هدى الاتربى
هدى الاتربى
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انفعلت  الفنانة هدى الإتربي “قنبلة الجيل”، على النجم رامز جلال، وذلك استضافتها في حلقة اليوم الخميس، كضحية من ضحايا برنامج "رامز ايلون مصر"، والذى يعرض يرميًا عقب أذان المغرب مباشرة.

وعلق الفنان رامز جلال على حضور هدى الإتربي، قائلا “يا خبر ابيض البت بيضا وأنا أعمل ايه، دي جاية من الحرفيين على هنا.. دي مش بتحط زيت أملا دي بتشربه”.

وتطاولت "قنبلة الجيل"  وانفعلت بالألفاظ على رامز جلال بعد اكتشافها مقلب رامز ايلون مصر. 

يدور برنامج "رامز ايلون مصر" حول استضافة ضيف في برنامج خاص باكتشاف المواهب، وأنه سيشارك كأحد أعضاء لجنة التحكيم، ويشاركه في اللجنة كل من الفنان رامز جلال، والمطربة نوال الزغبي، ونجم الكرة السابق محمد نور.

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