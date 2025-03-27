ليالي رمضان في وادي دجلة.. أمسيات مميزة ونجوم لامعة أضاءت فروعها العشرة

نظمت أندية وادى دجلة، أكبر الأندية سلسلة من الأمسيات الرمضانية والفعاليات المميزة في فروعها العشرة المنتشرة في مختلف المحافظات والمدن خلال شهر رمضان المبارك. تعزيزًا لروح المجتمع بين الأعضاء، وإضفاء أجواء رمضانية تفاعلية ومميزة تجمع بين الترفيه والتواصل.

تعاقدت إدارة أندية وادى دجلة مع نخبة من أشهر وألمع نجوم الغناء لتقديم تجربة استثنائية لأعضائها وعائلاتهم خلال شهر رمضان المبارك. شملت الفعاليات مجموعة متنوعة من العروض الترفيهية والأمسيات الرمضانية الحية التي أحياها مطربون وفرق موسيقية شهيرة، بالإضافة إلى تقديم "قعدات دندنة" التي شارك فيها المقدمون شريف نور الدين، تامر عادل، لينا صالح، حسام رضا، ومحمد سويلم طوال فعاليات الشهر، مما وفر تجربة مميزة وفريدة لجميع الأعضاء في كافة المحافظات.

انطلقت العروض الترفيهية في 7 مارس الماضي، حيث استمتع الأعضاء بأمسيات وعروض موسيقية حية ومتميزة، مما أحدث تفاعلًا كبيرًا بين الأعضاء والفرق الموسيقية. وتم تكرار هذه الأمسيات طوال الشهر في باقي الفروع. في 14 مارس، توزعت الأمسيات الغنائية على أندية المحافظات، حيث شارك الفنان أحمد جمال في أمسية رمضانية مميزة في وادى دجلة فرع أسيوط، بينما أحيا المطرب لؤي سهرة رمضانية أخرى في وادى دجلة بمحافظة المنيا.

أحيا الفنان إدوارد أمسية في وادى دجلة فرع دمياط، بينما شارك المطرب محمد نور في فعالية مميزة في وادى دجلة فرع الإسكندرية. وأقيمت عروض لفرق موسيقية في أندية القاهرة، مثل فرقة "هارموني باند" في وادى دجلة فرع المعادي، وفرقة "ريتمو باند" في وادى دجلة فرع النخيل، وفرقة "تختيستا باند" في وادى دجلة، وفرقة "لوتس كاسيت 90" في وادى دجلة فرع شيراتون، و"هدير وغدير" في وادى دجلة فرع أكتوبر 1، و"فلكلوريتا باند" في وادى دجلة فرع أكتوبر 2.

تواصلت الفعاليات يوم 21 مارس الماضي، حيث قدم عدد من المطربين أمسيات مميزة في أندية القاهرة. أحيا الفنان مصطفى حجاج أمسية خاصة في وادى دجلة فرع المعادي، وفي نفس اليوم أقام الفنان محمد عدوية أمسية أخرى في وادى دجلة فرع النخيل، بينما أحيا المطرب لؤي أمسية غنائية في وادى دجلة فرع لوتس، والفنان إدوارد في وادى دجلة فرع شيراتون. كما قدم الفنان أحمد جمال أمسية غنائية في وادى دجلة فرع أكتوبر 1، والمطرب محمد نور في وادى دجلة فرع أكتوبر 2.

كان لأندية المحافظات نصيبها من الأمسيات الرمضانية، حيث أقيمت عروض لفرق موسيقية، منها "هدير وغدير" في وادى دجلة فرع أسيوط، و"ريتمو باند" في وادى دجلة فرع المنيا، و"كاسيت 90" في وادى دجلة فرع دمياط، وفريق "هارموني باند" في وادى دجلة فرع الإسكندرية.

جدير بالذكر أن إدارة أندية وادى دجلة تحرص على إقامة مثل هذه الأمسيات المميزة في شهر رمضان لإضفاء أجواء مميزة في ليالي الشهر الكريم. تأتي هذه الفعاليات لتوفر فرصاً رائعة للتواصل والترفيه لجميع الأعضاء وعائلاتهم، مما يجعل أندية وادى دجلة المكان الأنسب والأمتع للاحتفال والسهر في ليالي رمضان.

