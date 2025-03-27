مفاجآت في قائمة برشلونة لمواجهة أوساسونا بالدوري الإسباني

أعلن الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض مواجهة أوساسونا، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

يستضيف فريق برشلونة، اليوم الخميس، نظيره أوساسونا على ملعب مونتجويك، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

وشهدت قائمة برشلونة لمواجهة أوساسونا تواجد المدافع إينيجو مارتينيز، بعد حصوله على التصريح الطبي، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

كما شهدت القائمة غياب البرازيلي رافينيا، لكن تواجد الأوروجوياني رونالد أراوخو بالرغم من تأكيد فليك في المؤتمر الصحفي باستبعاد اللاعب عن قائمة المباراة، بالإضافة إلى دخول باو كوبارسي القائمة بعد إصابته مع منتخب إسبانيا في فترة التوقف الدولي الأخيرة.

وكانت مباراة برشلونة ضد أوساسونا، تأجلت بسبب وفاة طبيب نادي برشلونة، ورفض لاعبيه خوض المباراة قبل انطلاقها بساعات قليلة.

يتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 60 نقطة، بفارق الأهداف عن غريمه التقليدي ريال مدريد صاحب المركز الثاني، بينما يأتي أوساسونا في المركز الرابع عشر وفي رصيده 33 نقطة.

قائمة برشلونة لمواجهة أوساسونا

حراسة المرمى: إيناكي بينيا، فوتشيك تشيزني، دييجو كوشين.

خط الدفاع: باو كوبارسي، أليخاندرو بالدي، رونالد أراوخو، إينيجو مارتينيز، جول كوندي، إريك جارسيا، جيرارد مارتين، هيكتور فورت، أليكسيس أولميدو.

خط الوسط: فرينكي دي يونج، بابلو جافي، بيدري جونزاليس، مارك كاسادو، فيرمين لوبيز، داني أولمو، بابلو توري.

وفي الهجوم: لامين يامال، فيران توريس، روبرت ليفاندوفسكي، باو فيكتور.