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الخميس 27 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تكريم الأمهات المثاليات بهيئة الشبان ببنها

تكريم الأمهات المثاليات
تكريم الأمهات المثاليات
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كرمت لجنة المرأة بهيئة الشبان العالمية بالقليوبية، اليوم، الأمهات المثاليات بمركز بنها، بحضور المستشار مصطفي عبد الحميد فرج رئيس مجلس إدارة الهيئة بالمحافظة وولاء صلاح الدين عضو مجلس الإدارة ومسئول التواصل المجتمعي بمحافظة القليوبية وأحمد مصطفي المدير الإداري للهيئة ببنها حيث حملت الاحتفالية شعار «شكرا ياأمي».

تضمنت الاحتفالية أجواء الفرحة والسعادة علي الأمهات وأسرهن من المكرمين حيث انطلقت الزغاريد وتبادل المكرمون الصور التذكارية احتفالا بأعياد الام والأسرة المصرية حيث سلم المستشار مصطفي عبد الحميد فرج رئيس مجلس إدارة هيئة الشبان العالمية بالقليوبية شهادات التقدير  للمكرمات.

وأكد رئيس مجلس إدارة هيئة الشبان العالمية بالقليوبية، ان الأمهات المثاليات المكرمات هذا العام من مركز بنها نموذج مشرف للمرأة المصرية التي تساهم في بناء المجتمع من خلال دورها في التربية والعطاء والتضحية، مشيرا الى أن المرأة المصرية تحظى بدعم غير مسبوق في عهد  الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يولي اهتمامًا خاصًا بالأمهات والسيدات تقديرًا لدورهن في تنشئة الأجيال وحماية الأسرة المصرية.

وأشار رئيس مجلس إدارة هيئة الشبان العالمية بالقليوبية إلى دور المرأة في بناء المجتمع فالأسرة هي الأساس والأم هي الركيزة التي تقوم بتأسيس الأجيال ورعايتها معربا عن فخره بجميع الأمهات المكرمات حيث تمثل كل واحدة منهن نموذج في  التضحية والإيثار وتكريمهن هو واجب لرد الجميل لكل أم تسعي لتربية وتعليم أبنائها ليكونوا فاعلين في مجتمعاتهم.

تكريم الأمهات

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تكريم الأمهات المثاليات محافظة القليوبية مركز بنها تكريم الأمهات