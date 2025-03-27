موقف محمد صلاح.. الكشف عن المرشحين لجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الخميس، قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في البريميرليج عن شهر مارس 2025.

وكشفت الرابطة عن القائمة، التي تضم 6 لاعبين يتصارعون على جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي.

وشهدت القائمة غياب النجم المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول، الذي اعتاد التواجد في قوائم المرشحين لهذه الجائزة.

قائمة المرشحين لحصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن شهر مارس 2025

برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد)، ديكلان رايس (أرسنال)، جان-ريكنر بيلجارد (وولفرهامبتون)، أنتوني إيلانجا (نوتنجهام فورست)، يان بول فان هيك (برايتون)، ونيكولا ميلينكوفيتش (نوتنجهام فورست).

غياب محمد صلاح

وكان محمد صلاح توج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز عن شهر فبراير الماضي، بالإضافة إلى أنه حصد جائزة أفضل هدف في ليفربول عن هدفه في مرمى بورنموث في فبراير 2025، لكنه خسر جائزة هدف شهر فبراير في الدوري الإنجليزي، لصالح الياباني كاورو ميتوما جناح برايتون.

وبتتويج محمد صلاح بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي في فبراير الماضي، عادل نجم منتخب مصر الرقم التاريخي المسجل باسم سيرجيو أجويرو، نجم مانشستر سيتي السابق، وهاري كين، مهاجم توتنهام السابق، كأكثر اللاعبين فوزًا بالجائزة برصيد 7 مرات لكل منهم.