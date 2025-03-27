محافظ القليوبية يتفقد حدائق القناطر الخيرية ويعلن رفع حالة الطوارئ

أجرى المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم زيارة تفقدية لحدائق القناطر الخيرية، وذلك للاطمئنان على جاهزية الحدائق والمتنزهات لاستقبال الزائرين خلال فترة العيد، والتأكد من توفير كافة الخدمات اللازمة لهم.

رافق المحافظ خلال الزيارة عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، حيث تفقدوا الحدائق والمتنزهات المختلفة، وتأكدوا من نظافتها وتجهيزها لاستقبال الزائرين.

وخلال الجولة، وجه المحافظ بضرورة الاستعداد الكامل لاستقبال الزائرين، وفتح الحدائق والمتنزهات للترويح عن المواطنين خلال فترة العيد. كما أكد على ضرورة توفير كافة الخدمات اللازمة للزوار، من نظافة وأمن وإسعاف.

أكد المحافظ على ضرورة توفير كافة الخدمات اللازمة للزوار خلال فترة العيد، خاصة خدمات النظافة والأمن والإسعاف.

كما وجه بتواجد عربات الإسعاف بالحدائق على مدار الساعة طوال أيام العيد، وذلك للتعامل مع أي حالات طارئة.

تفقد المحافظ وحدة الإسعاف النهري، ووجه بوضع لنش إسعاف بحديقة عفلة وآخر بحديقة الياسمين للتمركز في تلك الأماكن التي يكثر بها حوادث الغرق.

كما أكد على ضرورة توفير كافة الإمكانيات اللازمة لضمان سلامة الزوار في المسطحات المسائية.

تأتي هذه الزيارة التفقدية في إطار الاستعدادات المكثفة التي تشهدها محافظة القليوبية لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث جرى رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع الحدائق والمتنزهات، وتوفير كافة الخدمات اللازمة لتقديم أفضل خدمة للزوار خلال فترة العيد.

جولة المحافظ

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