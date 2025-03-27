الجبهة الوطنية يعلن هيئة مكتب أمانة الشباب من 15 عضوا

أعلن السيد القصير أمين عام حزب الجبهة الوطنية، تشكيل هيئة مكتب أمانة الشباب بالحزب من ١٤ عضوا؛ هم النواب حازم إمام؛ وحسام غالي؛ وكابتن عماد متعب؛ وحسام محمد فوزي؛ ومهندس هاني محمد سعد؛ ومها أبو الوفا وطارق أبو العنيين؛ ومحمد طارق طلعت؛ و محمود مرشدي؛ ومهندس محمد عصام؛ مهندس رامز نادر؛ وعمر خالد ضياء الدين؛ ود. شادي سامي؛ ود. محمد وفائي.

جدير بالذكر إنه تم من قبل اختيار المستشار محمد عمران اميناً للشباب ود أحمد النبوى ود أحمد القصير أمينان مساعدان.