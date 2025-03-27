محافظ القليوبية يتفقد مستشفى القناطر الخيرية ويؤكد على جاهزيتها

أجرى المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم بزيارة تفقدية لمستشفى القناطر الخيرية العام، وذلك للاطمئنان على جاهزية المستشفى لاستقبال المرضى خلال فترة العيد، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة.

رافق المحافظ خلال الزيارة الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، حيث اطلعا على أقسام المستشفى المختلفة، وتفقدا غرف الطوارئ والعناية المركزة، وتأكدا من تواجد الأطقم الطبية والتمريضية على مدار الساعة.

وخلال الجولة، التقى المحافظ بعدد من المرضى وذويهم، واستمع إلى مطالبهم واقتراحاتهم، ووجه المسؤولين بسرعة الاستجابة لها وتلبية احتياجاتهم.

أكد المحافظ على ضرورة توفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة خلال فترة العيد، خاصة أدوية الطوارئ، وتواجد الأطقم الطبية في جميع الأقسام، وخاصة أقسام الاستقبال والطوارئ والأشعة والعناية المركزة.

كما وجه المحافظ بتوفير كافة الخدمات الطبية اللازمة للمرضى، والعمل على راحتهم وتلبية احتياجاتهم، وتقديم الرعاية الصحية الكاملة لهم.

وتفقد المحافظ أقسام العناية المركزة الخاصة بالأطفال، واطمأن على الأطفال المحجوزين بها، والذين يستقبلون حالات من مصابي غزة، بالإضافة إلى الحالات المصرية.

ووجه بتقديم الرعاية الصحية الكاملة لهم حتى يتماثلوا للشفاء.

كما تفقد المحافظ العناية الخاصة بأمراض القلب، واطمأن على المرضى المحجوزين بها، ووجه بضرورة العمل على تقديم كافة الرعاية الصحية لهم، وتوفير الأدوية والمستلزمات وكل ما يلزم المرضى والعمل على راحتهم.

وخلال الجوله أكد المحافظ للمواطنين أننا نحن هنا اليوم للتأكد من أن مستشفى القناطر الخيرية على أتم استعداد لاستقبال أي حالات طارئة خلال عيد الفطر المبارك. صحة وسلامة مواطنينا هي أولويتنا القصوى، ونحن نبذل قصارى جهدنا لضمان توفير أفضل الخدمات الطبية لهم."

وتقدم المحافظ بالشكر الجزيل لجميع العاملين في القطاع الصحي، من أطباء وممرضين وإداريين، على جهودهم الدؤوبة وتفانيهم في خدمة المرضى. نحن نقدر عالياً التزامهم وتضحياتهم، خاصة خلال فترة الأعياد."

تأتي هذه الزيارة التفقدية في إطار الاستعدادات المكثفة التي تشهدها محافظة القليوبية لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث تم رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع المستشفيات والوحدات الصحية، وتوفير الأطقم الطبية والمستلزمات اللازمة لتقديم الرعاية الصحية للمواطنين.