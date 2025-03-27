احتفالية يالمزمار البلدي بمناسبة انتهاء تصوير آخر مشاهد قهوة المحطة 

إنتهى صناع مسلسل قهوة المحطة من تصوير اخر مشاهد المسلسل في مدينة الإنتاج الإعلامي واحتفلوا يالمزمار البلدي بانتهاء التصوير .

و توالت ردود الأفعال الإيجابية التي تشيد بالعمل سواء من النقاد أو المتفرجين على حد سواء ، وتتواصل مسابقة المليون جنيه لكن يعرف قاتل مؤمن الصاوي.

العمل من تأليف الكاتب الكبير عبد الرحيم كمال وقام بإخراجه إسلام خيري ومن إنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية وسينرجي - تامر مرسي- ويقوم ببطولته نخبة كبيرة من النجوم، منهم أحمد غزي واحمد خالد صالح وبيومي فؤاد ورياض الخولي وهاله صدقي وانتصار وحسن ابو الروس وغادة طلعت وفاتن سعيد واحمد ماجد وضياء عبد الخالق وعلاء مرسي وعلاء عوض ويوسف عثمان .

ويحكي المسلسل عن الشاب مؤمن الذي ينزح من الصعيد للقاهرة سعياً وراء حلم الشهرة الذي يشتغل خياله، إلا انه يتعرض لكثير من المواقف التي تودي بحياته في النهاية ليجعل المشاهد أمام جريمه قتل غير معلومة الأركان وغير محدد فيها القاتل لتبدأ الأحداث في التصاعد في إطار تشويقي مميز.